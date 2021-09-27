На русском языке! Сегодня состоится инфочас по вопросам вакцинации(13)
В 14.00-15.00 за ходом инфочаса на русском языке можно будет следить на телеканале ETV+, а также на порталах rus.postimees.ee и rus.delfi.ee, в 16.00-17.00 инфочас пройдёт на телеканале ETV и порталах ERR, Delfi, Postimees и Õhtuleht.
”К настоящему моменту в Эстонии вакцинировано свыше 66 процентов совершеннолетнего населения. В то же время по-прежнему много людей, которые сомневаются и нуждаются в дополнительной информации о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы с помощью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации организуем большой инфочас о вакцинации как на эстонском, так и на русском языке, на которых отвечать на вопросы людей пригласили лучших экспертов в своей области. Надеюсь, что ответы и разъяснения топовых специалистов помогут достичь информированного решения о вакцинации и тем, кто не успел ещё вакцинироваться”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
На русскоязычном инфочасе на вопросы, касающиеся вакцинации и вакцинах против COVID-19, ответят член Союза семейных врачей Эстонии д-р Алина Тереп, главный врач Таллиннской скорой помощи д-р Рауль Адлас, руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы д-р Василий Новак, студент провизорского отделения Тартуского университета Алексей Моргунов, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова и руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла. Ведущий инфочаса на русском языке — Андрей Титов.
Для участия в инфочасе на эстонском языке приглашены главный врач Северо-Эстонской региональной больницы проф. Пеэп Тальвинг, руководитель научного совета по COVID-19 проф. Ирья Лутсар, член правления Эстонского союза семейных врачей д-р Арго Лятт, заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла и член правления Больничной кассы Майви Парв. Модератор инфочаса — Таави Эйлат.
Кроме телеканалов ETV и ETV+, а также порталов ERR, Postimees, Delfi и Õhtuleht, следить за инфочасом и задавать вопросы можно в интернет-среде worksup.com, используя ключевое слово #vaktsineeri. На платформе worksup.com будет также предоставлен жестовый перевод на русский и эстонский, текстовый перевод для слабослышащих, на эстонском инфочасе — синхронный перевод на английский. Интернет-среда откроется для вопросов в начале инфочаса. Вопросы также можно задать по телефону 6284034.
Цели вакцинации от COVID-19: снизить количество заболеваний и смертельных исходов, защитить группы риска, заболевания COVID-19 в которых могут протекать в тяжёлой форме, уменьшить распространение коронавирусной инфекции в Эстонии и удержать таким образом третью волну на низком уровне, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и оставить эстонское общество насколько это возможно открытым.
Информация о вакцинации без предварительной регистрации находится по адресу https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ и по государственному инфотелефону 1247. Время для вакцинации можно забронировать в дигитальной регистратуре www.digilugu.ee и по телефону 1247. Связанные со здоровьем консультации можно получить по государственному телефону семейных врачей 1220. Вакцинация бесплатна для всех жителей страны, которые живут, учатся или работают в Эстонии. Дополнительная информация о вакцинации — по адресу www.vaktsineeri.ee и по государственному инфотелефону 1247.