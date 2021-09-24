24.09.2021, 09:55
"Covid-19 не станет заразнее": интервью с инфекционистом(12)
Фото: Delfi.lv
Инфекционист Уга Думпис часто дает СМИ комментарии, связанные с ограничением распространения Covid-19 — он отзывчивый, готов снова и снова терпеливо объяснять вещи, касающиеся коронавируса и пандемии. Из-за этого он, сам того не желая, стал олицетворением ограничений, хотя большая их часть никак с ним не связана и о принятии многих решений он не знал. Мы поговорили со специалистом о главном — как мы будем жить дальше?