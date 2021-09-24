"Covid-19 не станет заразнее": интервью с инфекционистом

Что бы вы сказали людям, которые увидят это интервью и сразу подумают — "ага, снова нас будет пугать"?

Я не пугаю. Так или иначе говорю то, что думаю. Чем тут пугать?

В июле вы предполагали, что этой осенью ситуация с распространением вируса будет не такой плохой, как в прошлом году, потому что определенная часть общества сделает прививку. Вам до сих пор так кажется?

Скажем так — школы у нас все-таки работают, магазины работают, люди посещают хоккей. Общество вроде как живет, и кривая заболеваемости такая же, так что в этом смысле легче. Медики тоже работают, большая часть учителей работает, и это все благодаря вакцинам. Но нам противостоит более заразный вирус. Надо будет предпринимать больше действий, потому что просто пропустить эти волны мы не можем.