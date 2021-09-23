23.09.2021, 11:55
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Учителям, полицейским, спасателям поднимут зарплату. Правительство рассказывает о своих новых решениях(10)
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В 12 часов в доме Стенбока началась пресс-конференция правительства. По плану в пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр здоровья и труда Танель Кийк.
Каллас сообщила, что на кабинетном заседании было достигнуто принципиальное соглашение о государственном бюджете следующего года. Учителям, полицейским, спасателям, а также работникам сферы культуры поднимут зарплату.
Также правительство отказывается от запланированного роста акцизов. Увеличиваются расходы на оборону. Около 30 млн евро пойдет на инвестиции в э-государство.
Яак Ааб сказал, что можно быть довольным результатами. Отмена роста акцизов поможет избежать резкого роста цен на товары и услуги. Министр пояснил, что точный процент роста зарплат будет известен после того, как министерства произведут соответствующие расчеты.
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