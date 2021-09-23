Ковид-сертификаты действуют один год: что дальше?

Как быть в этой ситуации, правительство пока не обсуждало. В Изриале, например, ковид-сертификаты действуют только шесть месяцев, что призвано побудить людей к вакцинации бустерной дозой. Что же у нас?

”В Эстонии пока не принято решение о вакцинации бустерными дозами, поэтому говорить об изменении срока действия сертификатов безопасности рано”, — сообщила представитель Министерства социальных дел Эва Лехтла.

На всякий случай принято решение, что все справки о вакцинации сохраняются на портале пациента в течение двух лет, будь они действующие или нет.