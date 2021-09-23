Российского чемпиона Европы поймали с наркотиками в Питере

Спортсмен попался полицейским вечером во вторник. Его остановили в Приморском районе для проверки документов. Легкоатлет говорил неразборчиво, а по его зрачкам правоохранители заподозрили, что он под веществами.

Бегуна забрали в отдел для разбирательства. Там у него в обуви нашли пакетик с белым порошком. Хютте в итоге признался, что употребляет наркотики, но заверил, что делает это не систематически. Он также выдал человека, который помогал ему добывать дозу.

Во время своей спортивной карьеры Хютте, которому сейчас 32 года, специализировался на коротких дистанциях (рекорд на 100-метровке 10.32). В 2011 году Хютте одержал победу на командном чемпионате Европы в Стокгольме. В 2015 году его отстранили от соревнований за употребление запрещенных препаратов и уклонение от тестирования на допинг. В 2017 году по решению Спортивного арбитражного суда Хютте был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен впоследствии стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций, рассчитывая, что это поможет поскорее вернуться в спорт.

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