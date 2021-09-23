IKEA привлекает работников свободой самому выбирать свою карьеру
«Каждый из наших работников может выбирать карьеру в соответствии со своими целями. IKEA предлагает всестороннюю поддержку, чтобы работник мог развиваться как индивидуально, так и профессионально. Например, для развития сотрудников и расширения их знаний организуются бесплатные тренинги по самым разным вопросам: от дизайна интерьера до хорошего сна», – говорит Марге Литвинов, партнер IKEA Eesti по работе с персоналом и корпоративной культуре.
По ее словам, это означает также, что IKEA способствует мобильности между должностями. Это позволяет развивать разные навыки в разных отделах и на разных должностях. «Каждый работник IKEA может развиваться на своей нынешней должности, брать на себя новые обязанности, менять сферу деятельности, отдел или начать работать на совершенно другом предприятии IKEA. Магазины IKEA находятся в странах Балтии и по всему миру, что позволяет нашим работникам делать карьеру на региональном или международном уровне. И значит, вы можете работать даже в другой стране – от Швеции до Японии», – поясняет Литвинов. Она добавляет, что IKEA также позволяет работникам совершать ошибки и учиться на них.
IKEA помогает реализовать карьерные мечты
Ассистент бухгалтерии IKEA Eesti Ангелика Утсал высоко ценит то, что IKEA поддерживает обучение параллельно с работой и во многом содействует личностному развитию. «У каждого из наших работников есть возможность принять участие во многих интересных тренингах, и каждый сотрудник может сам выбирать обучение, которое его интересует. Благодаря этому помимо профессионального развития идет и постоянное индивидуальное развитие», - поясняет Утсал.
Она считает, что IKEA во всех отношениях способствует тому, чтобы мечты работников стали реальностью. «Я десять месяцев проработала в колл-центре консультантом по поддержке клиентов, ну а обучение управлению финансами параллельно с работой дало мне возможность пройти практику в отделе финансов IKEA, что стало моим первым профессиональным шагом в финансовом мире. Я была очень счастлива, что IKEA дала мне возможность проявить себя. Работать в сфере финансов было моей давней мечтой», - поясняет Утсал. По окончании практики Ангелика Утсал сменила направление своей карьеры в IKEA и теперь работает ассистентом отдела бухгалтерии.
Кроме того, как сильную сторону IKEA Ангелика Утсал отмечает одну из самых больших ценностей – сплоченность. «Командой коллектив делает доверие друг другу, смелость задавать «глупые» вопросы и предлагать новые идеи, поскольку благодаря этому происходит позитивное и здоровое развитие и начинают искать более глубокий смысл. В IKEA работники могут вносить предложения и указывать на проблемы, которые будут решены общими силами», – говорит Утсал. И добавляет, что с другими сотрудниками они стали настолько хорошими друзьями, что больше не просто коллеги, и IKEA для них больше, чем просто место работы.
IKEA открывает свой первый большой магазин в Таллинне осенью 2022 года и в связи с этим планирует набрать новых членов команды на разные должности – оформителей, консультантов по продажам, логистиков, работников ресторана и т.д. Всего IKEA предложит работу в Таллинне почти 300 новым сотрудникам.
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