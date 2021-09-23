IKEA привлекает работников свободой самому выбирать свою карьеру

«Каждый из наших работников может выбирать карьеру в соответствии со своими целями. IKEA предлагает всестороннюю поддержку, чтобы работник мог развиваться как индивидуально, так и профессионально. Например, для развития сотрудников и расширения их знаний организуются бесплатные тренинги по самым разным вопросам: от дизайна интерьера до хорошего сна», – говорит Марге Литвинов, партнер IKEA Eesti по работе с персоналом и корпоративной культуре.

По ее словам, это означает также, что IKEA способствует мобильности между должностями. Это позволяет развивать разные навыки в разных отделах и на разных должностях. «Каждый работник IKEA может развиваться на своей нынешней должности, брать на себя новые обязанности, менять сферу деятельности, отдел или начать работать на совершенно другом предприятии IKEA. Магазины IKEA находятся в странах Балтии и по всему миру, что позволяет нашим работникам делать карьеру на региональном или международном уровне. И значит, вы можете работать даже в другой стране – от Швеции до Японии», – поясняет Литвинов. Она добавляет, что IKEA также позволяет работникам совершать ошибки и учиться на них.

IKEA помогает реализовать карьерные мечты

Ассистент бухгалтерии IKEA Eesti Ангелика Утсал высоко ценит то, что IKEA поддерживает обучение параллельно с работой и во многом содействует личностному развитию. «У каждого из наших работников есть возможность принять участие во многих интересных тренингах, и каждый сотрудник может сам выбирать обучение, которое его интересует. Благодаря этому помимо профессионального развития идет и постоянное индивидуальное развитие», - поясняет Утсал.