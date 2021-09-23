За сутки в Эстонии прибавилось 589 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 23 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 142 человека. Всего в больницах 172 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 123, или 71,5%, и с завершенным курсом вакцинации 49, или 28,5%, .

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: две 86-летние женщины, 88-летняя женщина и 91-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 275 результатов теста, из которых 589 оказались положительными. Из получивших положительный тест 386 не были вакцинированы и 203 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 053 дозы вакцины, всего введено 1 346 005 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,3%.

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