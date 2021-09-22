Чемпионат мира: все только начинается!

Четыре команды прошли групповую стадию без потери очков: Россия, Бразилия, Испания и Аргентина подтвердили статус фаворитов турнира. Отметим, что бразильцы в трёх играх пропустили всего два мяча (по разу отличились вьетнамцы и панамцы), а забили целых 18 голов. Оба этих показателя – лучшие на турнире. Вместе с бразильцами из группы D вышли команды Чехии и Вьетнама, чья ничья в личной встрече (1:1) и позволила обеим командам попасть в 1/8 финала.

Действующие чемпионы мира аргентинцы попали в одну группу с очень крепкой командой Ирана, но сумела победить ее в заключительном матче группы F (2:1), в котором решалась судьба первой строчки. Вместе с аргентинцами и иранцами из группы вышла сборная Сербии, которая значительно поправила свою разницу забитых и пропущенных в матче с США, отправив в ворота «звёздно-полосатых» семь безответных мячей.

Перед стартом матчей группы Е ожидалось, что вслед Испанией финиширует Япония, однако азиатская сборная неожиданно проиграла Парагваю (1:2) и оказалась на волоске от вылета турнира, но все же вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

А вот Гватемале и Египту из группы В повезло куда меньше: несмотря на то, что они набрали одинаковое количество очков с Узбекистаном (по три), их выступления в Литве завершились. Узбекистан занял вторую позицию после российской сборной, именно благодаря относительно хорошему результату в матче с фаворитом группы – россияне победили Узбекистан всего 4:2, когда Египет и Гватемала были повержены куда крупнее. Это позволило узбекской сборной опередить соперников при одинаковом количестве набранных очков.