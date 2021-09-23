23.09.2021, 08:40
Сегодня оппозиция инициирует вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк
Foto: Ilmar Saabas
Представители всех четырех оппозиционных фракций Таллиннского городского собрания договорились выступить с инициативой о вотуме недоверия вице-мэру столицы Эхе Вырк (Центристская партия).
Текст заявления о выражении недоверия вице-мэру будет внесен в производство горсобрания на заседании представительного органа в четверг, 23 сентября, сообщили инициаторы вотума, передает RusERR.
Поводом для попытки отправить Вырк в отставку стали предъявленные ей полицией в начале сентября подозрения в даче ложных показаний по уголовному делу о расследовании крупного пожертвования, сделанного Центристской партии в 2020 году.
Сама Эха Вырк ранее заявляла, что она просто не помнила деталей той истории, открестившись от подозрений в намеренной лжи и заявив, что не видит причин для своей отставки.
По оценке городской оппозиции, единолично правящую в Таллинне Центристскую партию постоянно окружают коррупционные проблемы.