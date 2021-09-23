Под Хабаровском найдены обломки упавшего самолета Ан-26. Судьба экипажа неизвестна

Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, в районе заповедника Хехцир. Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения.

Спасательные службы сообщают, что около 11:30 по местному времени в четверг обломки самолета обнаружил спасательный вертолет Ми-8. Они находятся в районе хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. По данным, на которые ссылается собеседник агентства ТАСС в дирекции заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье", место крушения находится в "у подножия горы в районе [поселка] Корфовского в 3 км от дороги".

К месту крушения отправилась наземная спасательная группа. "Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну [которое участвует в поисковой операции] невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей", — сообщила Интерфаксу пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем начато расследование причин катастрофы. Агентство ТАСС цитирует заявление Следственного комитета, в котором сказано, что следователи изъяли в хабаровском аэропорту документы и образцы топлива. Они также допросили сотрудников компании ЗАО "Летные проверки и системы", которые обслуживали самолет перед вылетом. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

По данным ТАСС, "Летные проверки и системы" занимается проверкой наземных систем связи для организации воздушного движения, а самолет эксплуатируется с августа 1979 года.

В июле этого года самолет Ан-26 разбился на Камчатке. На его борту находилось 28 человек, все они погибли.