23.09.2021, 08:02
В 2022 году расходы Эстонии на оборону увеличатся до 748 млн евро(13)
Foto: Martin Dremljuga
Согласованный правительством госбюджет Эстонии на 2022 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 748 млн евро.
Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП, пишет RusERR со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны.
По сообщению министерства, речь идет о крупнейшем оборонном бюджете в истории страны.
По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.
"Тем самым мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова вносить в нее свой вклад", - прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.