В 2022 году расходы Эстонии на оборону увеличатся до 748 млн евро

Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП, пишет RusERR со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны.

По сообщению министерства, речь идет о крупнейшем оборонном бюджете в истории страны.

По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.

"Тем самым мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова вносить в нее свой вклад", - прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.