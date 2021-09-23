Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

Прежде всего нужно сказать — ничто не действует более эффективно против ковида, чем вакцинация. Только прививка может предотвратить или смягчить тяжелое течение болезни. И в идеале не следует доводить дело до такой ситуации, когда требуется интенсивная терапия для лечения ковида. Но пока это невозможно. По всему миру было использовано 5 млрд доз вакцины против коронавируса, прежде всего в богатых индустриальных странах. Если исходить из того, что каждый человек нуждается в двух прививках, то такого количества хватит лишь для трети населения планеты. Каждый день в мире заболевает ковидом около 650 000 человек. Почти 5 процентов от этого числа переносят болезнь в тяжелой форме и нуждаются в интенсивной терапии в больнице. По состоянию на конец августа 2021 года, почти 10 000 человек по всему миру каждый день погибают от последствий ковида.

Тем не менее в лечении ковида за последние полтора года достигнут определенный прогресс. Самые важные методы лечения и медикаменты против этой болезни собраны в общую инструкцию, которой пользуются врачи в Германии. DW ознакомилась с ней.

Когда нужно обращаться в больницу при ковиде?

Если у больного возникли проблемы с дыханием, ему нужно немедленно обратиться в больницу. Решающим здесь является учащенное дыхание и низкий уровень насыщения крови кислородом (менее 90 процентов). Пациента отправляют в палату интенсивной терапии, если легкие больше не могут доставлять в кровь достаточное количество кислорода — наступает так называемая гипоксемическая дыхательная недостаточность. В таком случае у пациентов часто возникает острая нехватка воздуха и нарушение дыхания с частотой 25-30 вдохов/выдохов в минуту. При нарушении дыхательного режима и кислородообмена свежий воздух больше не достигает глубины легких. Поэтому они не могут правильно снабжаться кислородом и отказывают.