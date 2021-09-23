Вице-председатель Европарламента приехала в Эстонию обсудить будущее Европы

Встреча с вице-спикером Рийгикогу Ханно Певкуром будет посвящена работе парламента в условиях вызванного COVID-19 кризиса, а также ситуации с правовым государством в Польше и Венгрии.

В Рийгикогу также запланирована встреча с заместителем председателя комиссии по делам Европейского союза Рийной Сиккут, председателем комиссии по государственной обороне Энном Ээсмаа и заместителем председателя комиссии по иностранным делам Михаилом Лотманом. На встрече планируется обсудить Конференцию о будущем Европы, гибридные атаки со стороны Беларуси и незаконную миграцию.

Также Метсола планирует провести встречу с заместителем председателя комиссии по делам Европейского союза Рийной Сиккут, членами комиссии Урве Тийдус и Тимо Сусловым, председателем комиссии по окружающей среде Йоко Алендер и членом комиссии по экономике Аннели Аккерманн, чтобы обсудить пакет мер ”Цель 55”, направленный на выполнение целей ЕС в области климата.

Вице-председатель Европейского парламента также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Каей Каллас, вице-канцлером Министерства иностранных дел по вопросам Европы Мяртом Волмером и руководителем Центра Эстонии по международному сотрудничеству в сфере развития Кадри Маазик. Метсола посетит Европейский центр впечатлений, где посредством видеомоста встретится с учениками и обсудит с ними будущее Европы и вопросы миграции.

Перед отъездом Метсола встретится с командующим Киберцентра НАТО в Таллинне полковником Яаком Тариеном и начальником штаба подполковником Бернардом Хоффманном.