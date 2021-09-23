Кальюлайд: для восстановления после пандемии необходима вакцинация населения всего мира

Господин Председатель

Господин Генеральный секретарь,

Ваши превосходительства,

дамы и господа,

сестры и братья!

Мне очень жаль, что мы так долго не могли встретиться друг с другом. И особенно жаль, что разговоры, которые мы начали со многими из вас о цифровом развитии и цифровых технологиях, были прекращены. Да, мозговые штурмы, хакатоны и иные подобные мероприятия продолжились онлайн, молниеносно генерируя свежие идеи о том, как лучше преодолеть или обойти обстоятельства, в которых мы все внезапно оказались.

Я рада тому, как весь мир перешел в режим онлайн, чтобы оставаться на связи друг с другом, поддерживать систему образования, развивать услуги электронного суда и, насколько это возможно, перейти на бесконтактное обслуживание. Мои особые поздравления Главному прокурору Кении, который сделал всё, чтобы кенийцы могли обращаться в суды и получать решения, не имея возможности приехать, не имея возможности встретиться. Кения не повернет назад, ведь даже когда поездки снова станут безопасными, почему кто-то должен ехать за сотни километров, чтобы быть услышанным?

Этот пример вселяет надежду. Через слезы по тем, кого мы потеряли, через отчаяние и опустошение возникли решения, благодаря которым наши общества могут стать лучше и равноправнее. Я надеюсь, что все правительства, убедившиеся в преимуществах предоставления услуг онлайн, продолжат двигаться в этом направлении. Люди из сельской местности, женщины с маленькими детьми, не имеющие возможности пойти и стоять в очередях в государственных учреждениях, а также люди с особыми потребностями получают более широкий доступ ко всем возможностям, которые им предлагает общество.