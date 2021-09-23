Кальюлайд: для восстановления после пандемии необходима вакцинация населения всего мира(172)
Господин Председатель
Господин Генеральный секретарь,
Ваши превосходительства,
дамы и господа,
сестры и братья!
Мне очень жаль, что мы так долго не могли встретиться друг с другом. И особенно жаль, что разговоры, которые мы начали со многими из вас о цифровом развитии и цифровых технологиях, были прекращены. Да, мозговые штурмы, хакатоны и иные подобные мероприятия продолжились онлайн, молниеносно генерируя свежие идеи о том, как лучше преодолеть или обойти обстоятельства, в которых мы все внезапно оказались.
Я рада тому, как весь мир перешел в режим онлайн, чтобы оставаться на связи друг с другом, поддерживать систему образования, развивать услуги электронного суда и, насколько это возможно, перейти на бесконтактное обслуживание. Мои особые поздравления Главному прокурору Кении, который сделал всё, чтобы кенийцы могли обращаться в суды и получать решения, не имея возможности приехать, не имея возможности встретиться. Кения не повернет назад, ведь даже когда поездки снова станут безопасными, почему кто-то должен ехать за сотни километров, чтобы быть услышанным?
Этот пример вселяет надежду. Через слезы по тем, кого мы потеряли, через отчаяние и опустошение возникли решения, благодаря которым наши общества могут стать лучше и равноправнее. Я надеюсь, что все правительства, убедившиеся в преимуществах предоставления услуг онлайн, продолжат двигаться в этом направлении. Люди из сельской местности, женщины с маленькими детьми, не имеющие возможности пойти и стоять в очередях в государственных учреждениях, а также люди с особыми потребностями получают более широкий доступ ко всем возможностям, которые им предлагает общество.
У пандемии есть еще один положительный момент: она показала, что если мы всем миром сконцентрируем наши финансовые и научные усилия на проблеме, то непременно сможем ее преодолеть. Но только если мы действительно чувствуем острую необходимость. Я горячо поддерживаю борьбу с изменением климата, ведь оно не менее опасно для человечества, чем пандемия. Неотложность этой проблемы не вызывает сомнения. Когда-нибудь мы преодолеем и это — настанет день, когда мы, как человечество, оглянемся назад и увидим, что благодаря нам концентрация CO2 в атмосфере снизилась.
Но даже тогда планета Земля еще не успокоится. Неожиданные штормы, периоды сильной жары в местах с умеренным климатом и снег в регионах, не привыкших к морозам, продолжатся и после того, как мы остановим тенденцию роста выбросов. Но зато в тот день мы вернем надежду нашим детям. Надежду на то, что с этого момента планета постепенно начнет выздоравливать.
Если правительства будут так же поддерживать менее защищенные слои общества и выделять ресурсы, если мы с таким же рвением, с каким все вместе искали вакцины, постараемся остановить изменение климата, то будущие поколения назовут это десятилетие нынешнего века Великим Восстановлением.
Но если мы потерпим неудачу, этот период назовут Началом Конца.
Я надеюсь, что это самая большая проблема, но даже если и так, есть еще много других неотложных проблем, на которых мы должны сосредоточить свое внимание, не упуская из виду общую картину.
В минувшую субботу люди в более чем 160 странах мира вышли на массовые субботники, чтобы навести порядок вокруг себя. За последние 3 года к этой инициативе присоединилось более 50 миллионов человек по всему миру. Всемирный день чистоты, которому положили начало эстонцы в 2008 году, сегодня является одним из крупнейших общественных движений нашего времени, объединяющим около 160 стран мира в борьбе за чистоту планеты. Простая уборка смогла объединить людей и коллективы, которые в противном случае никогда бы и не подумали работать над достижением общей цели.
Это прекрасный пример силы простых людей, объединенных технологией и желанием самим сделать что-то для спасения планеты. Наши люди могут самоорганизоваться и многое сделать сами для себя, но не всё.
Во многих странах по-прежнему тлеют конфликты и возгораются новые. Не прекращаются войны от Украины до Сирии. Авторитарные режимы, такие как в Беларуси, например, придумали новые гибридные инструменты для нападения на демократические общества с невинными людьми. Самые незащищенные слои по-прежнему являются самыми уязвимыми повсюду — это женщины, дети и подростки.
Во время своего визита в Афганистан в апреле этого года я смогла встретиться с людьми, выросшими в обществе, в котором происходили преобразования и была надежда на будущее. Женщины работали акушерками, имели возможность ходить в школу и работать, заботиться о собственных семьях и помогать другим своими знаниями и опытом. Сегодня их будущее выглядит, мягко говоря, мрачно. Как и ситуация во всей стране. Гуманитарные потребности там огромны. Около половины населения Афганистана, более 18 миллионов человек, остро нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе женщины и дети.
Мне как глобальному активисту ООН в рамках инициативы ”Каждая женщина, каждый ребенок” грустно осознавать, что прогресс, достигнутый за последние два десятилетия в Афганистане, может так быстро сойти на нет.
Отчаявшись за права афганских женщин на нормальное участие в жизни общества, мы не должны забывать, что из-за пандемии сильно пострадали возможности женщин и детей во всем мире. Не миновало это и самые развитые страны.
Статистика занятости женщин или их доля в числе безработных, количество женщин, не имеющих возможности получить дородовый или послеродовый уход, количество детей, лишенных школьного питания, — это молчаливое свидетельство, тень бушующей пандемии. И даже до коронавируса дела обстояли не лучшим образом — например, мы не успевали достичь цели в области устойчивого развития ”Нулевой голод” к 2030 году.
Согласно данным, собранным организациями H6, с которыми я сотрудничаю в качестве глобального активиста ООН, нам придется пересмотреть многие стратегии развития, чтобы вернуться на позиции, утраченные в результате пандемий, прежде чем двигаться дальше вперед.
Теневая пандемия голода, недоступности образования или медицинского обслуживания продолжится, по крайней мере, до тех пор, пока нам не удастся вакцинировать население планеты, а затем потребуется еще больше времени, чтобы переломить негативные тенденции.
Эстония делится с миром не менее 900 000 дозами вакцины — почти каждый взрослый житель Эстонии, сделавший прививку, безвозмездно передает одну дозу вакцины другому человеку на планете. Для восстановления после теневой пандемии сначала необходима вакцинация населения всего мира. Мы все в ответе за будущее и должны внести свою лепту.
17 сентября Эстония вместе со своими балтийскими друзьями (Латвией и Литвой) отметила 30-летие вступления в ООН. Тридцать лет — это чуть больше, чем одно человеческое поколение. Сегодня Эстония является избранным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На протяжении многих лет мы не только пользовались гарантиями безопасности, но и ответственно вносили свой вклад в обеспечение безопасности в разных регионах мира — от Африканского Сахеля до Афганистана и Ирака.
В марте 2019 года в качестве председателя 4-й сессии Ассамблеи ООН, посвященной проблемам окружающей среды, Эстония инициировала заявление министров, в котором страны всего мира договорились о разработке глобальной стратегии в отношении экологических данных на 2025 год. Эта стратегия предусматривает разработку общих стандартов данных и повышение качества экологических данных. Она также направлена на содействие межгосударственному обмену данными и их совместимости, укрепление возможностей стран в области экологического мониторинга и совершенствование методов анализа данных.
В поддержку этой инициативы Эстония создает глобальный альянс по экологическим данным (Data for the Environment Alliance, сокращенно DEAL), который объединит страны, заинтересованные в повышении качества и доступности экологических данных и разработке цифровых решений. Поскольку для проблем окружающей среды не существует государственных границ, нам следует отказаться от всех ограничений при использовании экологических данных. Альянс начнет работу во время 5-й Ассамблеи ООН по проблемам окружающей среды в феврале 2022 года.
Все страны могут изменить ситуацию к лучшему, независимо от их размера.
В 19 веке значимость нации определялась природными ресурсами и территорией. В 20 веке — военной силой. Сегодня главным ресурсом стран являются люди. Не только как орудия производства, но как личности со своими правами и свободами, а также безграничным воображением, изобретательностью и предприимчивостью. Творить и процветать в 21 веке могут только по-настоящему свободные люди. И дать эту свободу людям могут только демократические государства. Именно поэтому демократия, права человека и права народов являются важнейшими инструментами мира и процветания.
Долгосрочный мир и процветание возможны только при соблюдении основополагающих прав. В сознании эстонцев технологическая трансформация неотделима от соблюдения основополагающих прав и свобод.
Цифровая трансформация и интегрированная экономика данных представляют собой одну из самых больших возможностей для нашего будущего и помогают странам становиться эффективнее. Это особенно важно для небольших стран с ограниченными ресурсами.
Есть еще один важный аспект цифровизации, о котором нельзя забывать, — это цифровые технологии как уравнитель. Чтобы предотвратить возникновение цифрового неравенства и разделения, в прошлом году Эстония и Сингапур стали соавторами Глобальной декларации цифровых ответных мер на COVID-19 под названием ”Преодоление цифрового разрыва: цифровой ответ на COVID-19”.
Как известно, ценность инструмента определяется его полезностью и зависит от того, как и для какой цели он используется. Нельзя помогать репрессивным государствам становиться более эффективными. Нужно помогать тем, кто стремится использовать цифровые инструменты на благо своих граждан, а не во вред им и не для их угнетения. Для Эстонии важно, чтобы в основе нашего сотрудничества лежали общие ценности, принципы и интересы — все они зиждутся на доверии, и особенно на доверии, созданном с помощью цифровых средств.
На недавнем Таллиннском цифровом саммите мы обсуждали, как доверие, прозрачность и свободный поток данных могут повысить благонадежность крупномасштабных межгосударственных инвестиций в инфраструктуру. Коллективная озабоченность правительств и международных организаций продемонстрировала необходимость создания общего фундамента для нашего сотрудничества — коммуникаций на основе доверия. В этой программе сформулированы общие термины, интересы, ценности, принципы и стандарты, необходимые для защиты демократии, чтобы демократические страны в условиях глобального спроса на физическую и цифровую инфраструктуру могли предлагать более качественную и отвечающую более высоким стандартам альтернативу тем поставщикам услуг связи, которые не разделяют нашей любви к свободным обществам.
Эстония с первых дней была в числе создателей нормативной базы для ответственного поведения государств в киберпространстве. В ее основе лежит международное право, включая Устав ООН во всей его полноте, международное гуманитарное право и право в области прав человека. Как страна, в которой выпускается уже третье ”Таллиннское руководство”, мы хотим это особо подчеркнуть.
Будучи избранным членом Совета Безопасности, мы были рады провести там первую официальную дискуссию по кибербезопасности в начале этого года, что позволило нам повысить осведомленность об угрозах для всеобщего мира и безопасности, возникающих в результате злонамеренного использования киберпространства, а также задать темп реализации нашей существующей программы. Обсуждение вопросов кибербезопасности и киберпреступности должно обеспечить целенаправленные усилия по внедрению уже имеющихся правил. Мы не можем не привлекать к решению этих проблем компании и гражданское общество.
Правовые рамки имеют огромное значение, но одни лишь законы нас не защитят: для внедрения изменений, в частности, из-за Covid-19, нам также необходимы сочувствие, демократия, верховенство права, хорошее управление и гибкость. Страны экспортируют свою настоящую сущность и свое внутреннее состояние. Страны, репрессирующие свой народ, распространяют страх и на другие страны и общества.
Поэтому мы должны говорить о репрессиях в Беларуси, быть солидарными против агрессивных и дестабилизирующих действий режима Александра Лукашенко и сохранять непреклонность в том, что главным ориентиром в формировании будущего Республики Беларусь должна быть воля белорусского народа.
Поэтому мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию в Восточной Украине. Украина имеет в нашем лице твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. Безопасность неделима: безопасность Украины — это и наша безопасность. Как избранный член Совета Безопасности ООН, мы продолжаем держать вопрос об агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма на повестке дня Совета Безопасности ООН.
Поэтому мы должны говорить о миграционных потоках, на которые влияют нестабильность и беспорядки на разных континентах.
Именно поэтому Эстония поддерживает идею Саммита за демократию, организованного президентом Байденом.
Именно поэтому Эстония со своей стороны принимает у себя следующую Глобальную конференцию за свободу средств массовой информации, чтобы способствовать свободе Интернета и СМИ в ситуации, когда журналисты всё больше и больше зависят от свободы Интернета и современных технологий. Продвижение свободы СМИ также неразрывно связано с борьбой с дезинформацией.
И именно поэтому мы продолжаем поддерживать права женщин и девочек во всем мире, ведь без половины человечества не может быть ни демократии, ни безопасности, ни развития.
Заглядывая в будущее, мы должны говорить о правах и защите детей, особенно в ситуациях конфликта. В Афганистане не менее 45% населения составляют дети в возрасте до 15 лет — им нужны защита и доступ к образованию и здравоохранению, иначе этот конфликт не прекратится никогда.
Эстония как избранный член Совета Безопасности делает особый акцент на полном, равном и полноценном участии женщин в мирных процессах, а также на борьбе с сексуальным и гендерным насилием. Мы попытались дать слово женщинам-правозащитницам, пригласив их на брифинг в Совет Безопасности. Нам также удалось привлечь внимание к постоянно ухудшающемуся положению детей в вооруженных конфликтах, которое еще сильнее ухудшилось из-за COVID-19. Тем не менее, мы точно знаем, что этого далеко не достаточно. Сейчас как никогда необходимы реальные шаги.
Организация Объединенных Наций полагается на ”сотрудничество в решении международных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера”. Однако на практике солидарность достигается лишь в том случае, если следовать принципам солидарности каждый день.
ООН обладает огромным потенциалом солидарности, независимо от того, какие перед нами стоят проблемы.
Была бы воля, а способ найдется.
Спасибо!