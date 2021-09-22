22.09.2021, 22:23
ВИДЕО | Нарва вступила в права Осенней столицы Эстонии(3)
Церемония прошла в культурном центре "Женева", где представители Таллинна и летней столицы Эстонии Пярну передали Нарве символический жезл, передает rus.err.
После церемонии состоялся концерт Нарвского симфонического оркестра.
В течение всего осеннего периода в Нарве запланирована масса различных концертов, выставок и театральных постановок. Организаторы надеются, что пандемия в этом году не повлияет на проведение мероприятий.