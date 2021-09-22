"Дельта"-штамм коронавируса вытеснил остальные разновидности COVID-19 по всему миру

Дельта-штамм коронавируса появился в Индии в марте 2021 года, и с тех пор распространился по всему миру. Например, уже в июне 2021 года дельта отвечала за 90 процентов всех заражений в Санкт-Петербурге. К сентябрю практически 100% новых заболевших в Эстонии были инфицированы "дельта"-штаммом.

Такое стремительное распространение связано с большей заразностью ”индийского штамма” — индекс его репродукции в 2−2,5 раза больше, чем у предыдущих вариантов коронавируса. Кроме этого, "дельта"-штамм стал чаще вызывать тяжелое течение болезни — он увеличил риск госпитализации вдвое.

На прошедшей 21 сентября пресс-конференции ВОЗ представители организации Майк Райан и Мария Ван Керкхове заявили, что дельта-штамм коронавируса окончательно вытеснил его предыдущие разновидности, в том числе ”альфа”, ”бета” и ”гамма”. Теперь они составляют менее одного процента заражений по всему миру.

Медики добавили, что ”индийский вариант” лучше приспособился к выживанию в человеческой популяции и поэтому заменил все другие штаммы. Его зарегистрировали в 185 странах.

Кроме этого, ВОЗ исключила из списка вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), три штамма — ”йота”, ”эта” и ”каппа”. Это также связано с тем, что их вытеснил "дельта"-штамм.

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