ЧП и криминал
22.09.2021, 21:22

На шоссе Таллинн — Нарва женщина напала на дорожного полицейского

 (1)
Politseiauto.
Politseiauto.
Foto: Kenno Soo
Сегодня в Ида-Вирумаа женщина проявила насилие в отношении представителя власти, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

В полицейской сводке говорится: 22 сентября на шоссе Таллинн — Нарва произошел инцидент: 24-летняя женщина пыталась напасть на сотрудника полиции, осуществлявшего надзор за дорожным движением.

Полицейские задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия по по отношению к представителю власти.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)