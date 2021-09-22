На шоссе Таллинн — Нарва женщина напала на дорожного полицейского

В полицейской сводке говорится: 22 сентября на шоссе Таллинн — Нарва произошел инцидент: 24-летняя женщина пыталась напасть на сотрудника полиции, осуществлявшего надзор за дорожным движением.

Полицейские задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия по по отношению к представителю власти.