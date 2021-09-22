Председатель Союза работников образования: эстонские учителя готовы провести забастовку

Сегодня состоялась встреча представителей Союза работников образования Эстонии, Союза городов и Союза волостей с правительством, где обсуждался (среди других тем) вопрос зарплат учитетелей.

"Мы шли на встречу с ожиданием, что зарплата учителей будет расти по меньшей мере так же, как и в предыдущем году, то есть до 91% от средней по стране", — сказал председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри. Это означает 1500 евро брутто.

"К сожалению, у министра образования радостных слов для нас не нашлось. Она сказала, что у правительства есть готовность повысить зарплаты лишь на 5%. В процентном отношении к растущей средней зарплате для нас это будет падение".

Сейчас минимальная зарплата учителя составляет 1315 евро, 5% прибавки повысит ее до 1380. Учителя рассчитывали на рост минимальной зарплаты до 1400-1410 евро.

Волтри отметил, что изначально учителям обещали 14-процентный рост, на который сегодня уже никто не надеется. Вспомнил он и об обещании министра образования Лийны Керсна стоять как минимум за 7-процентное повышение окладов.

Как сказал Волтри, если рост зарплаты так и останется ниже 7%, то у учителей не останется ничего другого, как протестовать. "Учителя не хотят бастовать, но если вопреки обещаниям их профессию не ценят, то готовность к этому имеется".