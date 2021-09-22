Новости Эстонии
22.09.2021, 20:25

ФОТО | Керсти Кальюлайд провела встречу с генсеком ООН. Обсудили ситуацию в Беларуси

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Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая принимает на этой неделе участие в 79-й Генассамблее ООН, встретилась сегодня вместе с главами Литвы и Латвии — Гитанасом Науседа и Эгилсом Левитсом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кальюлайд подняла для обсуждения в ходе встречи вопрос важности развития инфраструктуры, имеющей критическое значение.

Главными темами обсуждения стала также ситуация в Афганистане, безопасность в нашем регионе и события в Беларуси.

На прошлой неделе Эстония, Латвия и Литва отметили 30-летие вступления в ООН.

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