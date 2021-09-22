22.09.2021, 19:48
Пропала пожилая женщина. Полиция просит помощи в ее поисках
PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей из дома в Пылва 68-летней Юлле.
О том, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении, полиции сообщили сегодня в 13 часов.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения. Темные короткие волосы. Была одета в фиолетовую куртку, белую шапку и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Юлле или обладает информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.