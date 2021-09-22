Учителя, спасатели, социальные работники - фонд зарплаты в публичном секторе вырастет в 2022 году на 5 процентов

"Насколько именно вырастет чья-то зарплата в следующем году — будь то полицейский, спасатель, учитель, работник культуры, социальный работник — зависит от соответствующего министерства. Правительство принимает решение о росте расходов на заработную плату. Если весной этот показатель составлял 3%, то сейчас мы добавили еще 2%, — пояснил Ааб. — Пять процентов — это увеличение всего фонда заработной платы, но в рамках этого министерства могут принимать собственные решения. Я очень надеюсь, например, что зарплаты спасателей будут повышены больше, чем на 5%".