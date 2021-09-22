"Вызывает беспокойство". Российский штамм коронавируса распространился по Европе и США

Новый вариант вируса получил название B.1.1.523. Он впервые был обнаружен в Москве, первые случаи зарегистрированы в феврале, а к августу число случаев заражения этой мутацией в стране достигло 345. ”Тот факт, что первые случаи [заражения B.1.1.523] были зафиксированы в России, указывает на то, что этот вариант появился в этой стране”, — говорится в отчете о результатах исследования.

На втором месте по количеству выявленных случаев заражения новым штаммом Германия, там известно о 92 заражениях. B.1.1.523 также нашли в США, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Швейцарии и других странах.

Наибольший рост в числе заразившихся этой мутацией происходил весной, пик пришелся на май. К июлю выявляемость нового штамма упала.

Ученые отмечают, что вариантами коронавируса, вызывающими беспокойство, являются те штаммы, которые обладают признаками большей заразности и способности противостоять иммунитету. Новый штамм B.1.1.523 обладает одинаковыми мутациями с вариантами, которые уже признаны вызывающими беспокойство, сообщают они.

В июне глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, и в частности в Москве, есть оригинальные мутации коронавируса, их свойства изучаются. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла такой ”российский” штамм под названием АТ.1 в список для мониторинга. В него включаются варианты, которые, предположительно, могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения, напоминает РБК.

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