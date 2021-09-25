Топ-9 представителей оппозиции России и Беларуси, которым пришлось уехать в страны Балтии

Любовь Соболь

Самый свежий переезд в страны Балтии — Любови Соболь. Близкий соратник Алексея Навального, главная женщина-оппозиционерка, по слухам, переехала на ПМЖ в Таллинн. Об этом стало известно в конце августа, когда в столице Эстонии прошла конференция "Страх и ненависть в России. Timor et Odium”. Живет она здесь постоянно или нет — точно сказать сложно. Но скорее всего, так и есть. Сама Соболь уклончиво отвечает журналистам: ”я не хочу распространять информацию о своем местонахождении. Это небезопасно”.

Любовь Соболь один из самых видных деятелей команды Навального.