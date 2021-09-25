25.09.2021, 12:50
Топ-9 представителей оппозиции России и Беларуси, которым пришлось уехать в страны Балтии(144)
REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo/Scanpix
Недавно в СМИ появилась информация, что очередной соратник Навального — Любовь Соболь — была вынуждена покинуть Россию из соображений безопасности. По слухам, сейчас она находится на территории Эстонии. Мы решили выяснить, почему российские политические деятели и активисты, деятельность которых по тем или иным причинам не нравилась власти, выбирают именно страны Прибалтики для эмиграции.