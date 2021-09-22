Я попробовала жидкий вибратор, и поверь мне, это изменит твою жизнь!

В руководстве написано, что его следует намазать толстым слоем на клитор. Ну я и постаралась. И ничего… Уже стала наносить следующий слой, но вот тут-то оно и случилось — возбуждающее чувство в клиторе: как будто что-то пульсирует в трусиках. Весь клитор набух, как во время секса и, тысячу чертей, это, скажу вам, ощущение! Если жидкий вибратор уже нанесен, обратной дороги нет. Трусики сами становятся мокрыми.

Бросилась на кровать и стала ждать — что дальше. Жидкий вибратор сам по себе, наверно, до оргазма не доведет. На всякий случай (случаи ведь разные бывают!) я взяла и свою секс-игрушку. Посасывающий клитор Nemo обычно доводит меня до оргазма минут за 5-10. Из четырех режимов Nemo обычно использую последний, но не в этот раз. Клитор становится так приятно чрезмерно чувствительным. На всякий случай начинаю с более низкой стимуляции. Через 30 секунд мозг орет: "Неужели это реально?" Вместо 10 минут нервы наслаждения клитора заряжены до потолка за 30 секунд, и для такой волны оргазма мне приходится открыть глаза.

Жидкий вибратор — это что-то неистовое. Делает клитор невероятно чувствительным. Щекотящие сенсации разливаются по всему клитору и половым губам. Трусики сами по себе становятся влажными, прямо как в подростковом возрасте при шальных мыслях. Если жидкий вибратор уже нанесен, обратной дороги нет. И можно представить, насколько мощно это будет вместе с партнером!

Сдобри свою спальню чем-то новым и выведи свои оргазмы на новый уровень. Жидкий вибратор — это тайное оружие мужчины для околдовывания женщины и сделает за него половину работы.

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Шальных наслаждений!

Инна,

Хозяйка Черной Пантеры



