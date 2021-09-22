Полиция разыскивает пропавшего в Ида-Вирумаа мужчину

21 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иллука волости Алутагузе ушёл в неизвестном направлении 58-летний Аллан. Мужчину видели в последний раз 19 сентября.

Полиция связывалась с родственниками и знакомыми пропавшего Аллана, проверила больницы и другие места, где мог находиться мужчина.

Рост Аллана около 175 см, он худощавого телосложения. У мужчины темные волосы. В день исчезновения он был одет в коричневую куртку из искусственной кожи, светло-коричневые брюки, на голове была темно-синяя кепка, на ногах темно-зеленые резиновые сапоги.

Попросим всех, кто видел Аллана или имеет информацию о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.