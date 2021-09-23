ГРАФИК | Политолог Тынис Саартс о партийных рейтингах: при поддержке русских избирателей EKRE может стать самой популярной силой в Эстонии(1)
По мнению политолога Тыниса Саартса (Институт общественных наук Таллиннского университета), слабые рейтинги правящих партий (центристы и реформисты) объясняются тем, что нынешнему правительству нечего предъявить в качестве заметных достижений — с коронакризисом и вакцинацией оно справляется средненько, идет рост цен и планируются сокращения во многих статьях бюджета.
Насколько вероятна ситуация (если опираться на сегодняшнюю статистику), что к следующим парламентским выборам EKRE может стать партией, которая получит большинство голосов и вместе с ним — право назначать премьер-министра?
"Если нынешнее правительство сделает серьезные ошибки и будет относиться к проблемам малообеспеченных слоев навеления пренебрежительно, то я не считаю такое развитие ситуации невозможным", — сказал Саартс. Для того, чтобы утвердиться в роли "партии премьер-министра" EKRE нужно мобилизовать на свою сторону русскоязычных избирателей — рост поддержки в этом сегменте может сделать из EKRE самую популярную партию Эстонии.
"Но я в этом вопросе — сможет ли EKRE привлечь к себе на постоянной основе русских и уверенно стать среди русскоязычных избирателей первым номером — "нашей партией", каковой была Центристская партия во времена Сависаара? — всё-таки несколько скептичен ", — выражает сомнение Саартс. Чтобы вновь войти в правительство, EKRE должна по популярности прочно занимать по меньшей мере второе место.
А что центристы? Они уже стабильно обосновались на "бронзовой" позиции? Есть ли опасность упасть еще ниже?
Саартс считает, что нужно подождать с оценками до результатов местных выборов. "Если Центристская партия выступит лучше ожидаемого, то поддержка может и (временно) пойти вверх", — сказал политолог.
Согласно последним исследованиям общественного мнения (опрос MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS) наибольшую поддержку населения имеют реформисты (25,6%), на пятки им наступают консерваторы (24,2%), на третьей позиции находятся центристы (18,4%).
За первой тройкой следует партия Eesti 200 (12,7%), социал-демократы (8,5%) и "Отечество" (7,1%).