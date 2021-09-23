ГРАФИК | Политолог Тынис Саартс о партийных рейтингах: при поддержке русских избирателей EKRE может стать самой популярной силой в Эстонии

По мнению политолога Тыниса Саартса (Институт общественных наук Таллиннского университета), слабые рейтинги правящих партий (центристы и реформисты) объясняются тем, что нынешнему правительству нечего предъявить в качестве заметных достижений — с коронакризисом и вакцинацией оно справляется средненько, идет рост цен и планируются сокращения во многих статьях бюджета.

Насколько вероятна ситуация (если опираться на сегодняшнюю статистику), что к следующим парламентским выборам EKRE может стать партией, которая получит большинство голосов и вместе с ним — право назначать премьер-министра?

"Если нынешнее правительство сделает серьезные ошибки и будет относиться к проблемам малообеспеченных слоев навеления пренебрежительно, то я не считаю такое развитие ситуации невозможным", — сказал Саартс. Для того, чтобы утвердиться в роли "партии премьер-министра" EKRE нужно мобилизовать на свою сторону русскоязычных избирателей — рост поддержки в этом сегменте может сделать из EKRE самую популярную партию Эстонии.

"Но я в этом вопросе — сможет ли EKRE привлечь к себе на постоянной основе русских и уверенно стать среди русскоязычных избирателей первым номером — "нашей партией", каковой была Центристская партия во времена Сависаара? — всё-таки несколько скептичен ", — выражает сомнение Саартс. Чтобы вновь войти в правительство, EKRE должна по популярности прочно занимать по меньшей мере второе место.

А что центристы? Они уже стабильно обосновались на "бронзовой" позиции? Есть ли опасность упасть еще ниже?