22.09.2021, 20:10
Самая сексуальная спортсменка мира выступит на неделе моды в Милане
Фото: Scanpix
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт примет участие в модном показе, который состоится в Милане с 21 по 27 сентября. Об этом спортсменка объявила в своем Instagram.
Бегунья будет представлять бренд Hugo Boss.
Напомним, что в 2017 году Шмидт была объявлена самой сексуальной спортсменкой мира по версии издания Busted Coveragе.
На прошедших в августе 2021 года Олимпийских играх в Токио легкоатлетка вошла в состав сборной Германии на женскую и смешанную эстафету в качестве запасной.