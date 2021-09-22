Самая сексуальная спортсменка мира выступит на неделе моды в Милане

Напомним, что в 2017 году Шмидт была объявлена самой сексуальной спортсменкой мира по версии издания Busted Coveragе.

На прошедших в августе 2021 года Олимпийских играх в Токио легкоатлетка вошла в состав сборной Германии на женскую и смешанную эстафету в качестве запасной.