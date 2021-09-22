22.09.2021, 19:10
Сколько будет получать лучший новичок НХЛ из России? Мы всё подсчитали
Фото: Scanpix
1 000 долларов … в час — такова зарплата лучшего новичка НХЛ прошлого сезона, россиянина Кирилла Капризова.
Кирилл и клуб НХЛ "Миннесота Уайлд" договорились о новом контракте. Его сумма — 45 миллионов долларов за 5 лет.
В прошлом сезоне Капризов был признан лучшим новичком. Его статистика впечатляет — за 55 матчей в составе "Миннесоты" он забросил 27 шайб и сделал 24 передачи.
5 лет назад приз лучшему новичку сезона, Колдер Трофи, получал другой российский талант — Артемий Панарин.