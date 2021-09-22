Кая Каллас просит депутатов Рийгикогу не допустить четырехкратного повышения акцизов на электричество
Сеэдер задал премьер-министру вопросы о целях зеленого переворота: можно ли их выполнить, установлены ли в их отношении реалистичные сроки, разумны ли цены, по силам ли это обществу и не надо ли изменить политику ЕС в сфере торговли квотами на выбросы СО2.
Каллас отметила, что повышение цен на электричество, безусловно, является проблемой, так как это напрямую влияет на жизнь каждого человека. Без электричества любые предприятия и современное общество существовать не могут.
По словам Каллас, связь между политикой в области климата, квотами и стоимостью электричества — в том, что источники возобновляемой энергии не нуждаются в покупке квот. Иными словами, возобновляемая энергия на рынке всегда будет дешевле. ”Текущий рост цен скорее является доказательством того, что мы должны больше инвестировать в возобновляемые источники энергии, так как в рыночной ситуации на рынок попадает именно наиболее дешевое электричество”, — отметила она.
По словам Каллас, рост цен на электричество частично связан с тем, что источников возобновляемой энергии слишком мало. Это лето также было рекордно безветренным. В Норвегии гидроэлектростанции произвели меньше энергии, чем обычно, — раньше они способствовали снижению цен. Многие потребители заключили договоры с фиксированной ценой, то есть цены на бирже их напрямую не затрагивают. Они избегают резких скачков цен. ”Следует отметить, что стоимость квоты на СО2 действительно выросла с 30 до 60 евро”.
Каллас отметила, что мы должны предусмотреть варианты выхода из сложившейся ситуации и помочь именно тем, на кого рост цен влияет больше всего. Но мы также должны создать больше мощностей для производства возобновляемой энергии.
”Мы достигли соглашения, что государство будет приобретать возобновляемую энергию отдельно. Так, без пособий или платы на возобновляемую энергию предприятия могут получить уверенность в том, что они могут сделать соответствующие инвестиции и выйти на рынок со своим электричеством”, — сказала Каллас.
Каллас пояснила, что цена на электричество формируется из цены на бирже, стоимости услуг электросети, платы за возобновляемую энергию и налогов. ”Мы должны понять, что в наших силах изменить, а что — нет. Например, биржевые цены формируются именно на бирже”, — отметила она. Каллас подчеркнула, что она — убежденный сторонник рыночной экономики. По ее мнению, на бирже можно будет получить более дешевую энергию, если мы присоединимся к рынку Северных стран, где источников возобновляемой энергии больше.
Каллас пояснила, что ближайшие планы правительства — отменить принятое предыдущим правительством решение о повышении акцизов. Согласно документам, с 1 мая 2022 года должны быть повышены акцизы на топливо, электричество и газ. По словам Каллас, правительство решило отказаться от этого. ”Соответствующий законопроект в скором времени поступит в Рийгикогу. Надеюсь, вы все поддержите эти поправки, чтобы не допустить четырехкратного повышения акцизов на электричество”, — сказала Каллас.
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