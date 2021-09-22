В школах утроилось за неделю число очагов COVID-19. Рост детской заболеваемости ведет к распространению вируса среди пожилых

Больше всего школьных очагов в Пыхьяском регионе, где их появилось 12 с общим числом инфицированных учащихся и сотрудников 206 человек. Общее число инфицированных в школьных очагах составляет 347. В детских садах за неделю новых вспышек не зафиксировано, их по-прежнему 9.

"Предыдущие волны COVID-19 показали, что если мы видим рост заболеваемости среди школьников, то за ним следует рост в более старшем поколении", — предупредила профессор математической статистики и член Научного совета Криста Фишер.

Смертность низкая

За последние недели выросла и смертность, но, по словам Фишер, учитывая уровень заболеваемости, она всё-таки довольно низкая. "Если мы посмотрим на период с тем же уровнем заболеваемости в декабре прошлого года, то сейчас смертность явно ниже. Видим, что помогла вакцинация", — пояснила она.

По новой градации рисков сейчас уровень опасности в Эстонии желтый, то есть средний. В двух уездах (Хийумаа и Ида-Вирумаа) уровень опасности низкий. На Хийумаа наиболее высокий процент полностью вакцинированных — 71,3% населения. Низкий уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа министр труда и здравоохранения Танель Кийк объяснил тем, что в уезде высокая доля переболевших коронавирусом. С начала пандемии там COVID-19 был диагностирован у 14,6% населения, при этом 3,4% переболели за последние полгода, и у них в организме сохраняется достаточно сильный иммунитет.

Наиболее высокий риск заболеваемости в Валгаском, Пылваском и Выруском уездах.

На вопрос, обсуждал ли Научный совет введение региональных ограничений, Фишер ответила, что рассматривать возможность ограничений нужно тогда, когда есть опасность перегрузки больничной системы. "Сейчас этого нет", — сказала профессор.

Подходит время третьего укола