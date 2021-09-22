В школах утроилось за неделю число очагов COVID-19. Рост детской заболеваемости ведет к распространению вируса среди пожилых(4)
Больше всего школьных очагов в Пыхьяском регионе, где их появилось 12 с общим числом инфицированных учащихся и сотрудников 206 человек. Общее число инфицированных в школьных очагах составляет 347. В детских садах за неделю новых вспышек не зафиксировано, их по-прежнему 9.
"Предыдущие волны COVID-19 показали, что если мы видим рост заболеваемости среди школьников, то за ним следует рост в более старшем поколении", — предупредила профессор математической статистики и член Научного совета Криста Фишер.
Смертность низкая
За последние недели выросла и смертность, но, по словам Фишер, учитывая уровень заболеваемости, она всё-таки довольно низкая. "Если мы посмотрим на период с тем же уровнем заболеваемости в декабре прошлого года, то сейчас смертность явно ниже. Видим, что помогла вакцинация", — пояснила она.
По новой градации рисков сейчас уровень опасности в Эстонии желтый, то есть средний. В двух уездах (Хийумаа и Ида-Вирумаа) уровень опасности низкий. На Хийумаа наиболее высокий процент полностью вакцинированных — 71,3% населения. Низкий уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа министр труда и здравоохранения Танель Кийк объяснил тем, что в уезде высокая доля переболевших коронавирусом. С начала пандемии там COVID-19 был диагностирован у 14,6% населения, при этом 3,4% переболели за последние полгода, и у них в организме сохраняется достаточно сильный иммунитет.
Наиболее высокий риск заболеваемости в Валгаском, Пылваском и Выруском уездах.
На вопрос, обсуждал ли Научный совет введение региональных ограничений, Фишер ответила, что рассматривать возможность ограничений нужно тогда, когда есть опасность перегрузки больничной системы. "Сейчас этого нет", — сказала профессор.
Подходит время третьего укола
По словам профессора вирусологии Андрес Меритс, подошло время вакцинации пожилых людей третьей (бустерной) дозой. Дело стоит сейчас за решением Европейского агентства лекарственных средств, которое будет принято в ближайшие дни. После этого начнется массовая ревакцинация тех, у кого с момента первой прививки прошло 8 или более месяцев.
Меритс узнавал у Танеля Кийка и в Департаменте здоровья, достаточно ли в Эстонии вакцин для третьей дозы. "Вакцина имеется, дожидаться новых поставок нам не нужно", — сообщил ученый.
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