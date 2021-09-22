Частная экспедиция прибыла на место крушения парома ”Эстония" и приступает к исследованиям

”Хотя путь к месту гибели ”Эстонии” занял больше времени, чем планировалось, путешествие было спокойным и настроение у всех рабочее. Мы проинформировали о своих планах всю команду и готовимся к подводным исследованиям. Подготовка включает, например, планирование погружений, а также анализ имеющегося материала, такого как видеозаписи прошлых погружений и карты морского дна”, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и исследовательского проекта Маргус Курм.

Первая задача — исследование морского дна с помощью многолучевого сонара. ”Это не означает выполнения погружений, под кораблем находится только сонар. План состоит в том, чтобы изучить всю территорию, составить карту места крушения и расположенных вокруг объектов. Затем мы проведем первичный осмотр с помощью подводного робота, чтобы точно определить, в каком положении находится затонувшее судно и есть ли вокруг него что-нибудь, что может помешать более подробному исследованию. Если проблем не возникнет, в ночную смену приступит к работе вторая команда подводных роботов, задача которой — фотограмметрическое сканирование повреждений судна”, — пояснил Курм.

В организованной Mare Liberum экспедиции участвуют 43 человека, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ. Остальные участники займутся планированием и выполнением подводных работ. Корабль имеет различные гидролокаторы, две группы подводных роботов и четырех водолазов с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется все необходимое вспомогательное оборудование, например, кран, airlift для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.

Экспедиция будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. RS SENTINEL — судно, специально адаптированное для подводных и водолазных работ, основательно перестроенное в 2010 году и оснащенное современным оборудованием и техникой.