В парке Тондираба пройдет инфодень о безопасности дорожного движения для детей

”Осведомленность о безопасности движения важна в любом возрасте, и изучение правил нужно начинать с детства. Поэтому мы проводим информационный день и приглашаем учащихся младших классов и детей поменьше, которые в игровой форме обретут новые полезные знания. В парке Тондираба для тренировки безопасности в движении создана специальная площадка с дорожными замками, и это отличный повод посетить как ее, так и парк в целом”, — сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Транспортный департамент проведет мастер-класс по катанию на самокатах, в ходе которого расскажут, как управлять электросамокатом на маленькой скорости, и на что обращать внимание. Полицейские даст советы по безопасной езде на велосипеде, расскажут о важности защитного снаряжения (будет проведена проверка шлемов), и можно будет проверить свои знания по безопасности дорожного движения и опробовать практические навыки на извилистой дорожке. Участников ждут призы. Представители муниципальной полиции и районной управы познакомят маленьких и взрослых с дорожными знаками, принципами безопасного перехода через дорогу и подчеркнут необходимость носить светоотражатели.

Управа района Ласнамяэ проводит информационный день совместно с Ида-Харьюским отделением полиции, отделом профилактической работы Транспортного департамента и Муниципальной полицией.

В открытом в конце лета парке Тондираба проходят и другие мероприятия для любителей спорта всех возрастов. До конца октября по пятницам в 16:00-17:30 проходит тренировка по езде на самокате street style, по субботам в 14:00-15:30 проходит мастер-класс езды на памптреке, и по воскресеньем в 14:00-15:30 проводится тренировка по езде на самокате/скейте/велосипеде BMX в жанре park style.