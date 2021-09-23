Маркировка "годен до" исчезнет с молочных продуктов. Что это значит

Переход на формулировку ”лучше употребить до” потребует времени, поскольку сначала производителям пищевых продуктов необходимо будет оценить риски безопасности. Решение о формулировке в отношении срока годности принимается отдельно для каждого продукта — с учетом его характеристик, обработки и условий хранения. Изменение маркировки также требует модифицирования дизайна упаковки, и сначала имеет смысл использовать все существующие запасы упаковки. Таким образом, в какой-то момент в магазинах могут продаваться одинаковые молочные продукты с разной маркировкой срока годности.

”Мы призываем всех производителей молока провести на своих предприятиях оценку рисков и по возможности изменить маркировку. Этот шаг также поможет увеличить количество продуктов питания, пожертвованных нуждающимся в сотрудничестве с производителями и Продуктовым банком”, — сказала руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс.

Сокращение потерь продовольствия и помощь уязвимым группам населения — важные темы для Rimi. ”За один месяц Rimi жертвует Продуктовому банку чуть более 10 000 кг молочных продуктов, то есть примерно 120 000 кг в год. Мы считаем, что в будущем сможем жертвовать почти вполовину больше молочных продуктов”, — добавила Катрин Батс.

В Rimi действуют строгие правила в отношении передаваемых Продуктовому банку продуктов, а безопасность пищевых продуктов в целом обеспечивается детальными инструкциями (как упаковывать продукты, как их хранить и т.п.), составленными в отношении разных товарных групп. Чтобы начать жертвовать Продуктовому банку молочные продукты с маркировкой ”лучше употребить до”, поддержавших изменение производителей должно быть больше одного. Кроме того, необходимо обучить как сотрудников, так и клиентов.