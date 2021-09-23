Маркировка "годен до" исчезнет с молочных продуктов. Что это значит(2)
Переход на формулировку ”лучше употребить до” потребует времени, поскольку сначала производителям пищевых продуктов необходимо будет оценить риски безопасности. Решение о формулировке в отношении срока годности принимается отдельно для каждого продукта — с учетом его характеристик, обработки и условий хранения. Изменение маркировки также требует модифицирования дизайна упаковки, и сначала имеет смысл использовать все существующие запасы упаковки. Таким образом, в какой-то момент в магазинах могут продаваться одинаковые молочные продукты с разной маркировкой срока годности.
”Мы призываем всех производителей молока провести на своих предприятиях оценку рисков и по возможности изменить маркировку. Этот шаг также поможет увеличить количество продуктов питания, пожертвованных нуждающимся в сотрудничестве с производителями и Продуктовым банком”, — сказала руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс.
Сокращение потерь продовольствия и помощь уязвимым группам населения — важные темы для Rimi. ”За один месяц Rimi жертвует Продуктовому банку чуть более 10 000 кг молочных продуктов, то есть примерно 120 000 кг в год. Мы считаем, что в будущем сможем жертвовать почти вполовину больше молочных продуктов”, — добавила Катрин Батс.
В Rimi действуют строгие правила в отношении передаваемых Продуктовому банку продуктов, а безопасность пищевых продуктов в целом обеспечивается детальными инструкциями (как упаковывать продукты, как их хранить и т.п.), составленными в отношении разных товарных групп. Чтобы начать жертвовать Продуктовому банку молочные продукты с маркировкой ”лучше употребить до”, поддержавших изменение производителей должно быть больше одного. Кроме того, необходимо обучить как сотрудников, так и клиентов.
Маркировка ”годен до” используется для скоропортящихся пищевых продуктов, которые спустя короткое время после истечения срока годности могут представлять опасность для здоровья человека. Примеры скоропортящихся продуктов — свежее мясо, рыба и сырое молоко. Продукты питания, срок ”годен до” которых истек, нельзя продавать никаким образом.
Маркировка ”лучше употребить до” указывает на то, что продукт сохраняет все свои качества до указанного срока, после чего в течение некоторого времени его еще можно безопасно употреблять. Такая маркировка используется для продуктов с более длительным сроком хранения, таких как хлеб, булка, сухие продукты питания. Продукты, срок ”лучше употребить до” которых истек, можно продавать и раздавать при условии, что они безопасны — ответственность за это несет магазин. Кроме того, покупателей необходимо проинформировать о сроке годности продуктов в месте продаж.