ЕС заявил, что людям, которые привились AstraZeneca, нужно разрешить въезд в США

"Мы верим, что вакцина AstraZeneca обеспечивает безопасность" — сказал Эрик Мамер, спикер Еврокомиссии.

В понедельник Белый дом заявил, что с ноября будут сняты ограничения, запрещающие гражданам ЕС, в том числе полностью вакцинированным, ездить в Соединенные Штаты.

”Нам кажется очевидным, что люди, прошедшие вакцинацию AstraZeneca, должны иметь возможность путешествовать”, — добавил спикер, отметив, что решение, однако, остается за властями США.

Представитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявила, что в настоящее время они считают, что полностью вакцинированные люди могут путешествовать по воздуху в США, если они получили какую-либо из вакцин, разрешенных FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) либо Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca была признана именно ВОЗ).

При этом FDA признает только вакцины от Pfizer/BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE), Moderna (MRNA.O) и Johnson & Johnson (JNJ.N). Что касается AstraZeneca, то она все еще находится на рассмотрении.

ВОЗ же одобрила использование вакцины AstraZeneca, включая версию, произведенную в Европе. Прививка также одобрена для использования в 27 странах ЕС, где было введено в общей сложности около 70 миллионов доз.

В ЕС есть собственный список безопасных направлений для путешествий, из которого недавно были исключены Соединенные Штаты после резкого роста заболеваемости.