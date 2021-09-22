22.09.2021, 14:14
Ааб: министерства должны экономить. Скорее всего, полицейским и спасателям поднимут зарплату(1)
Foto: Margus Pahv
Хотя более масштабная дискуссия относительно государственного бюджета еще впереди, по словам министра государственного управления Яака Ааба, министерствам придется урезать свои расходы.
Ааб сказал Delfi, что министерства должны будут сэкономить путем оптимизации и поиска более эффективных решений в своей работе. Однако это делалось и раньше, поэтому ничего нового здесь нет. Расходы будут сокращены на 4,2%, но исключение будет сделано для Министерства внутренних дел, где имеется острая необходимость в увеличении зарплат.
Прежде всего речь идет о полицейских и спасателях, а также с большой долей вероятности об учителях и работниках социальной сферы и культурного секторы.
Работников медицины урезания не коснутся.
Также, по словам Ааба, скорее всего, будет отложен запланированное увеличение акцизов.