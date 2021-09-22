Ааб: министерства должны экономить. Скорее всего, полицейским и спасателям поднимут зарплату

Ааб сказал Delfi, что министерства должны будут сэкономить путем оптимизации и поиска более эффективных решений в своей работе. Однако это делалось и раньше, поэтому ничего нового здесь нет. Расходы будут сокращены на 4,2%, но исключение будет сделано для Министерства внутренних дел, где имеется острая необходимость в увеличении зарплат.