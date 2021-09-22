Вакцинационный автобус в Ласнамяэ будет предлагать однодозовую вакцину Janssen

”Мы предлагаем вакцину Janssen именно в автобусе, куда можно прийти без предварительной регистрации. Это даёт всем желающим простую возможность вакцинироваться всего одним уколом, чтобы потом не надо было ждать второго укола и искать место, где его можно сделать”, — пояснил руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

”Сезон вируса с каждым днём набирает обороты, и, к счастью, становится всё больше тех, кто понимает, что быстрая вакцинация — это самое надёжное средство защиты”, — сказал Сеэр и добавил, что в Ласнамяэ в вакцинационном автобусе прошли вакцинацию уже почти полторы тысячи человек. С графиком работы вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Пункты тестирования Confido кроме Таллинна находятся также в Пярну, Раквере, Тарту, Нарве, Выру, Хаапсалу, Курессааре и Вильянди. Точное местонахождение и время работы можно посмотреть здесь.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предоставляющие услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus (бывшая Vitaclinika) и центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220. Всего на предприятиях группы работает более шестисот человек.