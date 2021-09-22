Новости России
22.09.2021, 13:30

Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

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Ан-26, иллюстративное фото
Ан-26, иллюстративное фото
Foto: Sergei Malgavko/TASS/Scanpix
Самолет Ан-26 не выходит на связь под Хабаровском, на радарах его также нет, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", — сказал источник.

На борту самолета экипаж из шести человек.

Как сообщил источник ТАСС в региональном правительстве, вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости.

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