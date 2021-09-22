22.09.2021, 13:30
Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском(10)
Foto: Sergei Malgavko/TASS/Scanpix
Самолет Ан-26 не выходит на связь под Хабаровском, на радарах его также нет, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", — сказал источник.
На борту самолета экипаж из шести человек.
Как сообщил источник ТАСС в региональном правительстве, вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости.