Стальнухин: у кого-то еще хватает наглости намекать, что учащиеся русских школ недостаточно умны

Как отмечает Стальнухин, вызывает сожаление, что несмотря на очевидные проблемы с владением эстонским языком среди русских школьников, политики не заинтересованы в их решении. ”Вшивый о бане, а большинство наших политиков все обсуждения, касающиеся вопросов образования, причем независимо от контекста, сводят к излюбленной теме — переходу на образование на эстонском языке. Как будто это решит проблему владения эстонским, а заодно и все остальные проблемы”, — сказал Стальнухин.

”Тогда же в зале заседаний мне пришлось в очередной раз напомнить, что ученики русских школ не владеют свободно эстонским, тем не менее им преподают ряд предметов на эстонском языке. И потом от этих детей ждут, чтобы они по результатам были на одном уровне с учениками эстонских школ, которые имеют счастье учиться исключительно на родном языке. У кого-то еще хватает наглости намекать на то, что учащиеся русских школ недостаточно сообразительны и умны. Мои коллеги-парламентарии, каковы были бы ваши шансы блеснуть интеллектом, если бы вам приходилось подготавливать свои доклады и выступления по материалам, скажем, на норвежском языке, до этого взяв примерно десять уроков по норвежскому у преподавателя среднего уровня? Проблемы в системе образования Эстонии — общие как для русских, так и для эстонских школ. Это нехватка учителей, отсутствие методик, некачественные учебные пособия и материалы. И тут существует только два прямо противоположных варианта: либо мы решаем эти проблемы, либо мы окончательно скатываемся в пропасть. Третьего не дано”, — сказал Стальнухин.