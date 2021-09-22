Во дворе дома в Нымме нашли скелет молодой женщины, убитой в начале 90-х. Может, вы что-то об этом знаете?

По данным следствия, найденный скелет принадлежит женщине в возрасте 20 с лишним лет. Ее убили, после чего закопали тело. Помимо прочего, при женщине находилась связка ключей с красным брелком, на котором написано ”elamu”. Руководитель службы расследования преступлений против личности Хиско Варес предполагает, что это может быть брелок, изготовленный по спецзаказу какого-нибудь жилищного кооператива. Он надеется, что кто-то узнает это вещь и сообщит полиции.

Полиция обнародует случай, так как надеется на помощь людей. Может, кто-то знает эту женщину? Может, кто-то знает, что происходило на улице Раудтеэ в начале 1990-х? Может, это было место, где проводились вечеринки? Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информации, сообщить ей об этом.