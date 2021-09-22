ВИДЕО | В начале октября Эстония войдет в красную зону. Ведомства рассказали о ситуации в стране

Хярма начала с того, что показатели заболеваемости растут довольно быстро, но количество госпитализированных увеличивается более медленными темпами. Среди нуждающихся в больничном лечении превалируют пожилые невакцинированные люди. Сейчас уровень опасности средний. В красную зону Эстония войдет примерно 7 октября. В конце октября можно ожидать повышения готовности больниц, что означает необходимость урезания планового лечения.

За неделю количество заболеваний среди школьников увеличилось в три раза. Пока необходимости в упразднении правил упрощенной изоляции нет. Следует принимать во внимания, что симптомы у детей могут быть очень легкими.

Хярма сказала, что очень важно вакцинироваться, а пожилые люди должны носить в многолюдных местах медицинские маски, даже если они вакцинированы.

Кийк признал, что к установленному сроку не удалось достичь запланированного уровня вакцинации, но отметил, что не хватило совсем немного. Сейчас вакцинировано 750 000 человек. Хорошая новость заключается в том, что возобновившиеся поставки однодозовой вакцины Jannsen помогут улучшить положение, так как многие сомневающиеся хотят получить именно эту вакцину.

По словам Санника, крайне важно держать школы максимально открытыми, особенно для первой и второй ступеней и учеников, нуждающихся в дополнительной помощи. Дистанционное обучение — крайняя мера. В возрастной категории 16-17 лет как минимум одной дозой вакцинировано около 60%. Охват среди работников сферы образования составляет 80%.

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