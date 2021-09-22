В Москве проведут пересчет результатов электронного голосования на выборах в Госдуму

"Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете", — отметил он.

В Москве в сентябре проходило онлайн-голосование на платформе, разработанной мэрией, тогда как еще шесть регионов голосовали через другую систему. После завершения голосования оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Вечером 20 сентября КПРФ провела на Пушкинской площади несогласованную акцию против фальсификаций итогов выборов.