Растение, которое может "взорваться" в ваших руках: природовед рассказал о недотроге, растущей в Эстонии(2)
Кстати, прочитать другие материалы блога можно на сайте RMK здесь.
Есть такие цветы и растения, которые встречаются буквально на каждом шагу, но их не замечают, потому что они слишком привычны. Другие же становятся малоприметными оттого, что разрастающийся город постепенно вытесняет их в места, где встречи с ними становятся более редкими.
Так, например, случилось с одной неприметной красавицей, растением с необычным названием — недотрога обыкновенная или лесной бальзамин. Недотрога, кстати, пока ещё продолжает кое-где цвести.
Недотрога обыкновенная (лесной бальзамин (Impatiens noli-tangere), по-эстонски — õrn lemmalts) — единственное растение семейства бальзаминовых, которое в Эстонии считается местным видом.
Хотя и в настоящее время этот бальзамин высотой более одного метра с крупными жёлтыми цветками — растение довольно обычное, встретить его сегодня можно не так уж и часто.
Встречи с недотрогой редки ещё и потому, что она любит расти в местах, не подходящих для неспешных прогулок: в тенистых и заболоченных лесах, заросших лещиной и ольхой, или низинных болотах, в гуще кустарников, растущих по берегам водоёмов или в оврагах — там, где не всегда легко пройти.
Недотрога обыкновенная предпочитает сырые и тенистые места.
Своё название недотрога получила за способность её созревших плодовых коробочек лопаться от лёгкого прикосновения. В латинском названии и отразилось это необычное свойство растения: "noli tangere" по-латински означает ”не тронь меня” — вот и получилась "недотрога".
Хотя в природе встречаются и другие растения, заслуживающие такого обобщающего названия "недотрога", например, мимоза стыдливая, закрывающая свои листья, если до них дотронуться, или венерина мухоловка, мгновенно сжимающая свои листочки с ресничками при прикосновении к ним — но всё же у нас более известна таким взрывным характером недотрога обыкновенная.
Красивый цветок недотроги обыкновенной достигает в размерах трёх сантиметров.
А вот близкий родственник недотроги обыкновенной — недотрога мелкоцветковая — хотя и растёт у нас теперь повсюду, но раньше не была местным видом — в наши края её случайно вместе с другими семенами завезли из Азии более полутора веков назад учёные Тартуского университета, после чего она быстро распространилась по всей территории, став одним из самых распространённых растений в Эстонии.
То же самое произошло и в других частях Европы, куда недотрога мелкоцветковая попала подобным же способом в XIX веке.
Многие инвазивные виды растений или животных часто могут угрожать местной экологии, как, например, недотрога железистая (Impatiens glandulifera), в последние десятилетия появившаяся в Эстонии, но, к счастью, недотрога мелкоцветковая не представляет такой опасности, так как не конкурирует с нашей естественной растительностью.
Недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora), по-эстонски — väikeseõiene lemmalts.
Эта недотрога гораздо мельче обыкновенной в высоту — около полуметра, и цветки у неё тоже мельче, потому она и называется мелкоцветковой, но по форме цветка и красоте очень похожа на свою более крупную родственницу. А растёт она всюду, где только появляется свободное пространство: во влажных и тенистых местах под пологом леса, на пустошах и заброшенных территориях, по берегам рек.
Недотрога мелкоцветковая будет цвести до глубокой осени — такое это неприхотливое растение.
На первый взгляд мелкие цветки недотроги мелкоцветковой выглядят невзрачно, но при увеличении оказываются достойными участия в цветочных конкурсах красоты.
И, наконец, о самом интересном свойстве недотроги чуть подробнее.
Как у недотроги обыкновенной, так и у мелкоцветковой плодовые коробочки выглядят одинаково — они немного напоминают крошечный стручок фасоли или миниатюрный банан размером до двух сантиметров. В каждой такой коробочке содержится от одного до пяти семян.
Созревшая плодовая коробочка недотроги мелкоцветковой пользуется успехом у небольшого стада тли, пасущейся в её основании.
При созревании плода недотроги соединения листиков-створок, похожих на кожуру банана, начинают истончаться, и любое прикосновение к ним приводит к взрывному эффекту: рёбра лопаются и, резко скручиваясь спиралью, выталкивают семена наружу, словно выстреливая ими на расстояние до двух метров.
Это необычное свойство недотроги всегда было интересно детям, особенно мальчишкам-озорникам, которым нравится пугать ничего не подозревающих девочек неожиданными взрывами стручков недотроги у них в руках.
Скрученные в спираль листики-створки плода (слева) и семена недотроги мелкоцветковой (справа).
В этом видео засняты несколько моментов, когда семенные коробочки недотроги лопаются от прикосновения.
Пока погода позволяет, стоит вновь и вновь отправляться в лес, чтобы подышать свежим воздухом и, в том числе, обратить внимание на цветение неприметной недотроги, а кроме того, можно понаблюдать за изменениями, происходящими в эти дни в природе, ведь сезоны перемен времён года всегда особенно драматичны и красивы.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.