Растение, которое может "взорваться" в ваших руках: природовед рассказал о недотроге, растущей в Эстонии

Есть такие цветы и растения, которые встречаются буквально на каждом шагу, но их не замечают, потому что они слишком привычны. Другие же становятся малоприметными оттого, что разрастающийся город постепенно вытесняет их в места, где встречи с ними становятся более редкими.

Так, например, случилось с одной неприметной красавицей, растением с необычным названием — недотрога обыкновенная или лесной бальзамин. Недотрога, кстати, пока ещё продолжает кое-где цвести.

Недотрога обыкновенная (лесной бальзамин (Impatiens noli-tangere), по-эстонски — õrn lemmalts) — единственное растение семейства бальзаминовых, которое в Эстонии считается местным видом.

Хотя и в настоящее время этот бальзамин высотой более одного метра с крупными жёлтыми цветками — растение довольно обычное, встретить его сегодня можно не так уж и часто.

Встречи с недотрогой редки ещё и потому, что она любит расти в местах, не подходящих для неспешных прогулок: в тенистых и заболоченных лесах, заросших лещиной и ольхой, или низинных болотах, в гуще кустарников, растущих по берегам водоёмов или в оврагах — там, где не всегда легко пройти.



Недотрога обыкновенная предпочитает сырые и тенистые места.

Своё название недотрога получила за способность её созревших плодовых коробочек лопаться от лёгкого прикосновения. В латинском названии и отразилось это необычное свойство растения: "noli tangere" по-латински означает ”не тронь меня” — вот и получилась "недотрога".

Хотя в природе встречаются и другие растения, заслуживающие такого обобщающего названия "недотрога", например, мимоза стыдливая, закрывающая свои листья, если до них дотронуться, или венерина мухоловка, мгновенно сжимающая свои листочки с ресничками при прикосновении к ним — но всё же у нас более известна таким взрывным характером недотрога обыкновенная.



Красивый цветок недотроги обыкновенной достигает в размерах трёх сантиметров.