За сутки в Эстонии выявлено 687 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 22 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 149 человек. Всего в больницах 175 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 126, или 71,8%, и с завершенным курсом вакцинации 49, или 28,2%, .

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 77-летняя женщина и 99-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 449 результатов теста, из которых 687 оказались положительными. Из получивших положительный тест 468 не были вакцинированы и 219 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 995 доз вакцины, всего введено 1 342 067 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,3%.

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