22.09.2021, 08:18
Вице-канцлер по культурному многообразию утверждена на новый срок с окладом 4200 евро(2)
Foto: Karin Kaljuläte
Министр культуры Аннели Отт утвердила кандидатуру вице-канцлера ведомства по вопросам культурного многообразия Питер Хартман на новый пятилетний срок.
Согласно распоряжению министра, размер должностного оклада высокой чиновницы составит 4200 евро в месяц. По данным на 1 апреля этого года Пирет Хартман зарабатывала на 300 евро в месяц меньше, пишет RusERR.
На своем посту Хартман в том числе уделяет внимание вопросам интеграции.
"За пару десятилетий в сфере интеграции произошли положительные сдвиги. В Эстонии все больше и больше тех, кто ценит эстонский язык и знает его, доверяет местным СМИ, чувствует связь с Эстонией. Социально-экономические показатели также улучшились, хотя по-прежнему существует разрыв между эстонцами и людьми других национальностей", — сказала Хартман.