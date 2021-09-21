В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса

После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. По сообщениям СМИ, заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Автобус прибыл в ФРГ из-за границы и направлялся в Мюнхен.