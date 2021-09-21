21.09.2021, 23:18
В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса(12)
После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. По сообщениям СМИ, заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Автобус прибыл в ФРГ из-за границы и направлялся в Мюнхен.
Среди заложников – два водителя автобуса. Как сообщили в полиции Средней Франконии, остальные пассажиры уже находятся вне автобуса, под защитой полиции. Сам автобус припаркован на обочине.