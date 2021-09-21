За рубежом
21.09.2021, 23:18

В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса

 (9)
срочная новость
срочная новость
Foto: DELFI
Захват заложников произошел вечером 21 сентября в федеральной земле Бавария на юге ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. По сообщениям СМИ, заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Автобус прибыл в ФРГ из-за границы и направлялся в Мюнхен.

Среди заложников – два водителя автобуса. Как сообщили в полиции Средней Франконии, остальные пассажиры уже находятся вне автобуса, под защитой полиции. Сам автобус припаркован на обочине.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)