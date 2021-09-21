В Германии мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса

30-летний мужчина задержан полицией вечером во вторник, 21 сентября, в административном округе Средняя Франкония в федеральной земле Бавария на юге Германии. Он подозревается во взятии в заложники троих человек, находившихся в следовавшем в Сербию автобусе на автомагистрали А9. Перед этим в междугороднем сербском автобусе по неизвестной причине произошла драка между пассажирами, в результате которой двое получили легкие травмы. По словам очевидцев, ситуация становилась "опасной".

Властям пришлось подключить к операции спецназ

Как сообщает полиция, после драки автобус остановился на обочине, и пассажиры покинули салон. Трое водителей автобуса и 30-летний подозреваемый во взятии заложников остались в автобусе. Предположительно, у мужчины было оружие.

Полиции пришлось полностью перекрыть автобан A9 для движения в обоих направлениях. На место инцидента прибыли аварийные службы, включая силы специального назначения. В ходе операции представители спецназа пытались установить контакт с 30-летним подозреваемым.

После того, как с одним из водителей автобуса удалось связаться по мобильному телефону, водители вышли из автобуса. Мужчина был задержан в 21.30 по местному времени. По данным полиции, сопротивления он не оказывал. Оружия у него обнаружено не было. Правоохранители обследуют место происшествия.