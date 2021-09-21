21.09.2021, 21:26
Открывшему стрельбу в Пермском университете ампутировали ногу(29)
epa
Врачи ампутировали ногу 18-летнему Тимуру Бекмансурову, открывшему 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным Telegram-канала Shot, подростку ампутировали левую ногу до колена. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, говорится в сообщении.
Источник ”Известий” уточнил, что ампутировать ногу пришлось из-за образовавшихся тромбов.
Бекмансуров 20 сентября проник на территорию Пермского госуниверситета и открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали, напоминает РБК.